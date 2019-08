© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a fare all in su Mauro Icardi con un'offerta da 65 milioni di euro da presentare all'Inter. Il numero uno del club azzurro è in continuo contatto con Wanda Nara, che ieri ha fatto sapere al mondo del "no" dell'argentino al Monaco e che entro il fine settimana risponderà definitivamente anche alla proposta partenopea.