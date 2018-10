Napoli, i convocati di Ancelotti per l'Udinese: out Insigne

Il Bayern Monaco pensa già al futuro. E per la panchina del prossimo anno si guarda in Olanda. C’è una forte idea Mark Van Bommel, attualmente allenatore del PSV Eindhoven. Comunque andrà Kovac lascerà il Bayern Monaco. E Van Bommel è più di un’idea...

TMW - Bayern Monaco, forte idea Van Bommel per la prossima stagione

Dopo l'allenamento di questa mattina a Castel Volturno il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani alla Dacia Arena contro l'Udinese di Velazquez. Questo l'elenco completo:

