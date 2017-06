Napoli, idea De Sanctis per il vice Reina ma sarà team manager della Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli deve risolvere il caso legato a Pepe Reina (34), mentre Radio Crc svela un retroscena sul pacchetto dei portieri per la prossima stagione. Per il ruolo di secondo portiere un pensierino ha riguardato anche Morgan De Sanctis (40). L'ex estremo difensore azzurro, al Monaco nell'ultima stagione, però preferirebbe tornare in Italia come team manager della Roma.