Napoli, idea prestito annuale di Cech per la porta di Ancelotti

In alternativa ai consueti nomi che si stanno facendo in questi giorni per la porta del Napoli, il ds Giuntoli potrebbe prendere in considerazione di chiedere il prestito annuale all'Arsenal di Petr Cech. Il giocatore ha l'esperienza giusta per affrontare una stagione da titolare ai massimi livelli, magari con l'acquisto di un giovane e promettente secondo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.