Napoli, idea Sirigu per la porta. Il rinnovo col Torino è in stand-by

La Stampa di oggi fa il punto sulla situazione rinnovi. In stand-by Salvatore Sirigu. Il portiere è finito nel mirino del Napoli, che saluterà a fine stagione Pepe Reina e che con ogni probabilità non riuscirà a prendere Leno, sul quale c'è l'Atlético Madrid. Sirigu è legato a un altr'anno di contratto con i granata, che hanno prelevato il giocatore a parametro zero.