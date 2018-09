Napoli, ieri ADL a Castel Volturno. Colloquio con Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visita ieri a Castel Volturno per il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo, come riporta il Corriere dello Sport, ha approfittato per controllare i lavori alla struttura, per incontrare tutti i membri dello staff, oltre che Carlo Ancelotti e tutto il suo staff. Una visita per monitorare la situazione dopo il pareggio in Champions League contro il Napoli e alle porte di un vero e proprio tour de force per la squadra azzurra.