Napoli, ieri ADL a pranzo con gli agenti di Hamsik: sul tavolo il futuro

Colpo di mercato per la Carrarese. Vicinissimo Massimo Maccarone. L’attaccante dopo l’esperienza con il Brisbane Roar è pronto a ritornare in Italia. La Carrarese lo aspetta, affare ai dettagli. Maccarone riabbraccia l’Italia. Il dg Berti - nella foto di TMW con il suo nuovo colpo...

Marek Hamsik è ancora indeciso su cosa fare del suo futuro dopo l'offerta choc che gli arriva dalla Cina, inseguito - secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola - dal Guangzhou R&F. Il quotidiano fa il punto della situazione, riferendo che il capitano azzurro è stuzzicato dalla presenza di Ancelotti. Juri Venglos, manager dello slovacco, e Martin Petros, suo braccio destro, sono stati ieri a Napoli, hanno incontrato a pranzo De Laurentiis parlando della possibilità di restare e anche dell'offerta cinese, che certo fa vacillare.

