Napoli, il club attende il pagamento della clausola di Sarri

Il futuro di Sarri al Chelsea è ormai (quasi) definito. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si attende di formalizzare l'addio a Conte per iniziare l'avventura con l'ex azzurro. Abramovich, secondo indiscrezioni russe, avrebbe incontrato il tecnico a San Pietroburgo nei giorni scorsi, trovando un accordo per un biennale con opzione per un terzo anno con un ingaggio da 5.5 milioni più bonus. Il Napoli, intanto, aspetta la mail dal Chelsea che annunci l'intenzione di pagare la clausola da 8 milioni, anche se da Stanford Bridge hanno fatto capire di voler trattare il prezzo magari inserendo Koulibaly nell'affare o proponendo uno sconto per David Luiz. Lo riporta TuttoNapoli.net.