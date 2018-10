Napoli, il fratello di Zielinski: "Rinnovo? Resterà tanti anni in azzurro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pawel Zielinski, fratello di Piotr, anch'egli calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando del calciatore in forza al Napoli e nel giro della nazionale polacca. "Ancelotti lo schiera più di Sarri, oggi Piotr è un protagonista assoluto del Napoli e spero lo sia anche in futuro, noto anche un cambiamento mentale della squadra con il nuovo tecnico. Con Piotr parlo sempre dopo ogni partita, sa che gli manca la 'cazzimma' sotto la porta, ma sta lavorando sotto questo aspetto. Lui gioca come falsa ala, ha tante occasioni. se fosse più freddo forse sarebbe accanto a Piatek nella classifica marcatori. Sul rinnovo? Sinceramente non ne so molto, Napoli gli piace molto come città e nonostante quello che è successo di recente ad Arek le cose non sono cambiate, secondo me resterà tanti anni a Napoli nonostante le voci che circolano. Ieri per la Polonia con il Portogallo è arrivata una sconfitta, ma domenica con l’Italia sarà un’altra partita, anche noi siamo solo all’inizio di un nuovo ciclo, il nuovo tecnico sta cambiando formazione e modulo, ci vorrà tempo", le parole di Pawel Zielinski.