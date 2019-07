© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lille continua a muoversi sulle tracce di Adam Ounas, a prescindere dall'esito della trattativa per Nicolas Pepé. Nonostante le ultime voci che danno l'Arsenal ormai prossimo ad ufficializzare l'acquisto dell'ivoriano trattato anche dal Napoli, in Francia assicurano infatti che il club transalpino resta molto interessato all'esterno azzurro. A raccontarlo è il portale La Voix du Nord, che spiega come Ounas sia in ballottaggio con Dodi Lukebakio del Watford proprio per raccogliere l'eredità del partente Pepé.