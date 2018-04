Napoli, il Manchester City pronto a offrire 60 milioni per Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora sirene inglesi per Jorginho, centrocampista del Napoli. Nonostante il Liverpool sia in prima fila in caso di addio al club di De Laurentiis, il Guardian riporta di un colloquio tra l'agente del giocatore e il Manchester City di Pep Guardiola, che lo considera l'erede perfetto del brasiliano Fernandinho. Si parla di un'offerta da 60 milioni di euro.