Napoli, il progetto Lobotka prende forma

© foto di J.M.Colomo

Il grande ballo della linea mediana riporta alla luce un obiettivo dell’Inter di gennaio, divenuto vicino a trasformarsi nel prossimo sogno di mercato del Napoli. Lobotka si sta tingendo di azzurro un giorno più dell’altro, rispecchiando le caratteristiche del “tuttocampista” cuore, tecnica e polmoni di cui Ancelotti necessità per ridare fiato ad un nuovo progetto partenopeo. Un rinnovo contrattuale importante lo aveva allontanato dai sogni italiani, svaniti in salsa nerazzurra dopo l’addio di Sabatini che aveva ispirato quella manovra invernale non andata a buon fine. Ora il Napoli, che non ha paura di sfidare una clausola che supera i 40 milioni e che vuole una nuova stella da inserire nel proprio firmamento. Talento da sgrezzare, coccolare e tramutare in fuoriclasse. La scelta è compiuta, e Lobotka, Celta Vigo permettendo, è sempre più vicino.