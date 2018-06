Napoli, il punto sul mercato: da Lainer a Jorginho fino a Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Guangzhou Evergrande piomba su Dries Mertens. Summit in programma, da capire quale sarà la risposta del Napoli e del giocatore ma i milioni cinesi potrebbero far tentennare entrambe le parti. Intanto il futuro di José Maria Callejon, pur al netto della clausola, sembra più azzurro mentre è in arrivo, per la difesa, Sebastian Lainer dal Salisburgo. Sarà lui il vice Elseid Hysaj e prenderà il posto di Christian Maggio. Jorginho al Manchester City procede a grandi passi, per la sostituzione Fabian Ruiz del Betis Siviglia è nome caldo mentre su Milan Badelj piomba lo Zenit San Pietroburgo. Jean Michel Seri del Nizza è un'alternativa importante mentre in caso di addio di Marek Hamsik potrebbe arrivare Stanislav Lobotka dal Celta Vigo. Occhio, però, al sogno Radja Nainggolan della Roma, per il quale l'Inter resta avanti. In pillole: la Spal riflette sul riscatto a 8 milioni di Alberto Grassi, in programma summit con l'Empoli per il possibile rinnovo del prestito in Toscana di Sebastiano Luperto. Raul Albiol potrebbe salutare, direzione Chelsea. Piace David Luiz, richiesto da Carlo Ancelotti per la retroguardia azzurra.