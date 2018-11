Napoli, il ritorno di Meret: Ancelotti pronto a gestire tre portieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti è pronto ad impiegare il ventiduesimo azzurro della rosa. Presto infatti toccherà anche ad Alex Meret, classe '97 sul quale il Napoli ha investito circa 25mln di euro per strapparlo all'Udinese ed assicurarsi un talento che per tutti è atteso da una grande carriera. Ad inizio settimana ha avuto rassicurazioni definitive su una possibile infiammazione, accusata già durante lo scorso campionato, mentre da tempo ha superato lo sfortunato infortunio al terzo medio dell'ulna sinistra, subito in uno scontro con un Primavera l'11 luglio, ovvero il secondo giorno di ritiro a Dimaro, e che portò il Napoli a cautelarsi sul mercato con un altro numero uno tra i pali.

La sosta permetterà a Meret di alzare l'intensità degli allenamenti e per il suo ritorno ora c'è solo da fare i conti con Carlo Ancelotti. Il tecnico ha più volte speso parole importanti per il giovane portiere e presto dovrà gestire tre estremi difensori di grande affidabilità. Dopo un'estate travagliata - per problemi anche personali, con un lutto familiare negli incendi che hanno colpito la Grecia - Karnezis s'è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, alle spalle di Ospina, portiere di livello internazionale a cui difficilmente Ancelotti rinuncerà nelle notti di Champions e che non a caso il Napoli riscatterà dall'Arsenal. Per Meret non c'è quindi una grande urgenza e per questo si potrebbe attendere qualche altra gara: difficile il debutto alla ripresa col Chievo, ma probabilmente potrebbe esordire in casa con il Frosinone l'8 dicembre, in un discorso di ampio turnover prima della gara di Liverpool.