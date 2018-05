Napoli, il San Paolo sarà tutto per Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo invocheranno in 50.000, gli chiederanno di non andare via, di continuare a coltivare il sogno, accettando una nuova sfida. Ci sarà una coscienza da ascoltare, comprendere fino a che punto l’affetto della gente possa prevalere sulla voglia di fare una nuova esperienza, magari in quella Premier League che è il massimo per ogni allenatore, spiega La Gazzetta dello Sport. Questione di giorni, pochi, per avere la risposta. Il tempo necessario per riflettere ancora un po’ e per decidere il da farsi. Napoli spinge perché l’allenatore non molli, convinta com’è che il lavoro di questi tre anni porterà ad un risultato importante nella prossima stagione.