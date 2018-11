Napoli, il sogno per l'attacco resta Cavani. Spunta anche Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il sogno per l'attacco del Napoli resta Edinson Cavani. Il presidente De Laurentiis - si legge - è in contatto frequente con il Matador e con il suo fratello-agente, al quale ha proposto una spalmatura dell'attuale contratto in cambio di in quadriennale. Se l'operazione non dovesse andare in porto, De Laurentiis si tufferebbe sul vecchio obiettivo Ciro Immobile. I rapporti con i suoi agente sono migliorati e il bomber sarebbe l'ideale per il tipo di gioco di Ancelotti.