Napoli, il Times conferma: "Manchester City in pole per Jorginho"

Dopo le indiscrezioni uscite in Italia negli ultimi giorni, anche in Inghilterra si inizia a parlare di un possibile futuro al Manchester City per il centrocampista del Napoli Jorginho. Secondo quanto riferisce il Times questa mattina, la squadra allenata da Pep Guardiola sarebbe nettamente in vantaggio per l'acquisto del regista azzurro.