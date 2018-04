Napoli, impresa Scudetto: Koulibaly manda in tilt Capodichino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ora può sognare. La rete che ha fatto impazzire la città è firmata Kalidou Koulibaly che al 90' è salito letteralmente in testa a Benatia, battendo Buffon e buttando giù il bunker Stadium dove il Napoli non aveva mai fatto un punto e spesso incassato sonore batoste. Gol allo scadere su calcio d'angolo, ormai una consuetudine per il Napoli nonostante abbia praticamente come saltatori solo i due centrali (oltre talvolta a Milik), ma risultato meritato per quanto visto in campo contro una Juventus come dall'inizio del campionato nelle mani dei suoi campioni, delle individualità, che però come può accadere hanno steccato quasi tutti insieme.

I 5mila tifosi che tra raduno al San Paolo e partenza a Capodichino chiedevano al Napoli di non mollare sono stati accontentati. Il Napoli è entrato in campo con personalità, la testa sgombra di chi non ha molto da perdere e per larghi tratti ha esportato il Sarrismo anche in casa della squadra più forte e ricca d'Italia. Pressione altissima che ha mandato in tilt i bianconeri, uscite difensive pulite, senza clamorose occasioni ma costringendo la Juventus ad abbassarsi progressivamente fino al gol incassato, proprio sulle palle inattive che dovrebbero essere il punto di forza di una squadra così fisica.

Assodati gli enormi meriti nell'arrivare allo scontro diretto a pochi punti a cinque turni dalla fine contro la corazzata che da anni domina, ora il Napoli s'è proiettato in una fase successiva. Come non crederci. Un punto di ritardo, morale a mille a fronte di un calendario non impossibile e Juventus che dovrà andare a guadagnarsi lo Scudetto vincendo sui campi di Inter e Roma. Per questo, ma non solo, l'intera città ha voluto tributare il giusto abbraccio alla squadra. Se hanno impressionato i 5mila tifosi coinvolti alla vigilia, difficile descrivere il ritorno: in circa 15-20mila hanno bloccato Capodichino e la tangenziale, paralizzando il pullman per ore con i giocatori increduli sui social. Quel coro, Napoli torna campione, si fa sempre più forte.