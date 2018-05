Napoli, in caso di addio di Sarri il sogno di De Laurentiis è Ancelotti

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti resta il grande sogni di Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Maurizio Sarri. In settimana, il presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà l'attuale tecnico dei partenopei, che ha ancora altri due anni di contratto, per capire se ci sarà la possibilità di andare avanti insieme. In caso contrario, la società azzurra proverà a convincere Carlo Ancelotti con cui già ci sono stati i primi contatti nelle ultime tre settimane.