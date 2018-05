Napoli, in estate pronto il nuovo assalto a Vrsaliko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nome che ormai è sulla lista degli obiettivi del Napoli da tempo è quello di Sime Vrsaljko. Gli azzurri ci hanno provato anche a gennaio, per dare una nuova alternativa a Sarri dopo l'infortunio di Ghoulam. Nel mercato invernale l'Atletico Madrid disse no, ma stando a quanto riferisce Sky Sport, il Napoli insiste e ci riproverà anche in estate.