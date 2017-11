Napoli, in primavera può arrivare il rinnovo di Allan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Allan sarà ancora a Napoli. Appena centrato il traguardo delle 100 presenze in maglia azzurra, il centrocampista brasiliano vuole accumularne altre con i partenopei. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa sapere come ci sia la concreta possibilità che il matrimonio continui anche oltre il 2019. Si è cominciato a parlarne per tempo, per la prossima primavera ci potrebbero essere le firme sul nuovo accordo.