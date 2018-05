Napoli, insidia Liverpool nella corsa a Torreira della Sampdoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi è destinato a lasciare Bogliasco in estate è Lucas Torreira. Il regista uruguayano e la sua clausola rescissoria da 25 milioni di euro fanno gola a molti. Soprattutto al Napoli, che da settimane ha avviato i contatti con l’entourage dell’ex Pescara. La Samp dal canto suo spera in un possibile remake del caso Schick della scorsa estate, quando i rilanci di Juve, Inter e Roma fecero schizzare la valutazione dell’attaccante da 25 (clausola) a 42 milioni. Su Torreira ha preso informazioni il Liverpool e si è mosso il Lipsia, anche se la Bundesliga non solletica particolarmente il classe 1995. Lo riporta Gazzamercato.it.