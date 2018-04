Napoli, Insigne: "Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo contro la Juventus: "E' una grande gioia per noi giocatori. I tifosi ci hanno caricato fin dal primo giorno. Anche sabato, quando siamo partiti, sono venuti in tanti allo stadio e all'aeroporto. Noi abbiamo cercato di ricambiare questo".

Vittoria meritata?

"Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Abbiamo pensato a difendere e ad attaccare. Siamo stati bravi a preparare la partita e a pressare tutti i novanta minuti".

Quanto credete allo scudetto?

"Non ci possiamo nascondere perchè ci crediamo. Ora ci crediamo più che mai. Ora mancano quattro finali e non dobbiamo perdere punti".

La festa nello spogliatoio?

"Sono immagini di gioia di tutto il gruppo. Questa è stata una vittoria del collettivo, stasera dovevamo mettere il cuore in campo e noi lo abbiamo messo. Siamo stati bravi a difendere e a mettere in difficoltà una grande squadra in casa sua, cosa non da tutti i giorni".

Ora siete in discesa e la Juve in salita?

"E' giusto crederci. Fin che la matematica non ci condanna è giusto lottare e crederci. La Juve ha grandi campioni, oggi l'abbiamo vista in difficoltà e ci ha dato forza. Non mi piace però giudicare gli avversari. Io penso al Napoli".

Sulla gara.

"Siamo stati bravi noi a mantenere i ritmi alti. Non si vede molto la Juve in casa rinviare lungo".