Napoli, Insigne: "Attenti al Milan. E con lo Shakhtar dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Smaltita la delusione per l'Italia, o forse no, gli azzurri tornano a confrontarsi col campionato. Fra questi, Lorenzo Inisgne, che col Napoli affronterà in pochi giorni prima il Milan in Serie A e poi lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Il fantasista ne ha parlato a Il Mattino: "Meno male che ci sono le due partite con Milan e Shakhtar: saranno d'aiuto per tornare forte mentalmente e fisicamente. Giochiamo due volte a distanza di pochi giorni, la gente ci darà la spinta così come ha fatto in altre gare importanti, quelle contro l'Inter e il Manchester City".

Il Milan per ora ha deluso.

"Ma attenzione nelle valutazioni dopo poche settimane. Il Milan ha acquistato tanti stranieri ed è necessario un periodo di adattamento in un campionato impegnativo. Abbiamo giocato 12 partite, poche per farsi un'idea chiara su quanto può accadere in questa stagione".

In Champions serve una vittoria.

"Eravamo un po' giù dopo quella col City, ora abbiamo voglia di riscattarci e di battere lo Shakhtar. Il passaggio del turno dipenderà anche da quanto riusciranno a fare gli inglesi nell'ultimo match in Ucraina. Se non vi riuscissimo, non sarebbe colpa del City ma solo nostra. Ora, però, testa al Milan e al campionato".