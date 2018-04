Napoli, Insigne avvisa la Juve: "Siamo carichi e non sentiamo pressione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante azzurro Lorenzo Insigne ha parlato a Premium Sport prima del big match del suo Napoli sul campo della Juve: "E' una partita ma sappiamo che è fondamentale sia per noi che per loro. Cercheremo di fare una prestazione e risultato. Non abbiamo tanta pressione: stiamo facendo un grande campionato e rispetto a loro siamo partiti per arrivare in Champions, non vincere lo Scudetto. Siamo carichi, è un fattore che ci può aiutare ma dobbiamo stare concentrati e lottare fino alla fine".