Napoli: Insigne c'è, ecco i convocati per Parigi. Verdi, l'esito degli esami

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri stanno preparando il match contro il PSG di mercoledì a Parigi valido per la terza giornata di Champions League. Seduta svolta sotto una fitta pioggia con la squadra che ha svolto in avvio attivazione a secco. Successivamente, la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in lavoro tecnico con le sagome e svolgimento di gioco sul possesso palla utilizzando il pallone ufficiale della Champions. Chiusura con allenamento tecnico. Buone notizie per Insigne, che ha lavorato col gruppo. Distrazione di primo grado all'adduttore sinistro, invece, per Simone Verdi che questa mattina s'è sottoposto agli esami medici dopo l'infortunio di sabato a Udine. L'attaccante azzurro oggi farà terapie.

Di seguito la lista dei convocati

Portieri - Ospina, Karnezis, Meret.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Ghoulam.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Milik, Insigne.