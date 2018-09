Napoli, Insigne: "Juventus? Guai a pensarci. Adesso c'è il Parma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match in cui ha realizzato una personale doppietta, l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha così commentato la vittoria contro il Torino. All'Olimpico la sfida è finita 1-3 a favore dei partenopei: "Sapevamo di dover partire da zero con un nuovo allenatore, ma gli interpreti sono sempre uguali. Se ci son giocatori di qualità non ha importanza il ruolo o gli schemi, ma la tecnica e l'impegno. Spero sempre di aiutare i miei compagni, soprattutto in fase di non possesso".

I tifosi aspettano la Juventus. "Restiamo concentrati partita dopo partita. L'anno scorso abbiamo vinto con la Juve e siamo arrivati secondi. Se non vinci mercoledì è inutile andare a vincere a Torino, bisogna pensare prima al Parma e a fare risultato".