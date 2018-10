Napoli, Insigne out ad Udine. Ma anche Parigi è in dubbio

Niente Udinese per Lorenzo Insigne. I problemi muscolari accusati dall'attaccante azzurro hanno portato Carlo Ancelotti a tenerlo a riposo per la gara della Dacia Arena. L'obiettivo, infatti, è averlo a disposizione per il match di Champions League contro il PSG. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è tutt'altro che certo il recupero del 24 per il Parco dei Principi.