Napoli, Insigne ringrazia Zola: Ancelotti ha imparato dal passato

Il momento d'oro di Lorenzo Insigne è figlio soprattutto della nuova posizione che gli ha ritagliato Carlo Ancelotti. Nel passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, il tecnico emiliano ha messo l'attaccante letteralmente al centro del nuovo progetto tattico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa mossa sembra allontanare alcuni rimpianti del passato: nel 1996 Ancelotti fu l'artefice della cessione di Gianfranco Zola dal Parma al Chelsea, un'operazione nata per ragioni tattiche. L'allora mister dei ducali, infatti, voleva impiegare Magic Box nella posizione di centrocampista destro, mentre il sardo voleva giocare a ridosso della prima punta. L'esperienza insegna, per la gioia di Insigne.