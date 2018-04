Napoli, Insigne: "Stiamo vivendo un sogno. Ora testa bassa e lavorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante partenopeo Lorenzo Insigne ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria del Napoli sul campo della Juventus: "La partita l'abbiamo preparata con grande attenzione in settimana. Era un campo difficile ma la fatica ci ha ripagato. Ora festeggeremo con i nostri tifosi a Napoli ma già da martedì torneremo a pensare a Firenze. Se non facciamo altri risultati i tre punti di stasera non contano nulla. Loro ogni anno costruiscono l'organico per vincere lo Scudetto. Questo non era il nostro obiettivo ma proveremo a giocarcela: stiamo vivendo un sogno e vogliamo continuare a sognare. Da napoletano non oso immaginare cosa stia succedendo in città. La rivalità c'è sempre stata al di là della classifica. Abbiamo difeso tutti benissimo e sapevamo che avremmo creato prima o poi qualche occasione. Sui piazzati il mister ci martella tutta la settimana e credo che sarà contento. Questa partita la sento troppo: volevo fare questo regalo ai nostri tifosi, ci abbiamo provato fino alla fine e lo sforzo è stato ripagato. Abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare per queste quattro finali. Per me è sempre più difficile perché i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più da me e penso che abbiamo fatto qualcosa di straordinario per loro, giocando con il cuore e mettendocela tutta per vincere. Ora testa bassa e lavorare per arrivare all'obiettivo finale. Il mister ci ha detto di stare ancora tranquilli ma di non perdere più punti che la partita di stasera sennò non servirebbe a nulla. Questa squadra ha un grande cuore e quando lo mette in campo possono arrivare i risultati".