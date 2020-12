Napoli, Insigne vuole un robusto aumento per il rinnovo: pronto a chiudere la carriera in azzurro

Lorenzo Insigne è pronto a rinnovare con il Napoli e legarsi a vita al club della sua città. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport entro la fine di questa stagione le parti dovranno ritrovarsi per concordare una nuova intesa. Al momento, Insigne percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio da top player, ma potrebbe non bastare per prolungare l’accordo. L’impressione è che l'agente del giocatore chiederà un robusto aumento, fino ad un milione in più all’anno. La discussione, comunque, dovrebbe filare via tranquilla: l’intenzione di Insigne è quella di chiudere la carriera con la maglietta azzurra.