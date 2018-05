Napoli, interessa anche Renato Sanches: il Bayern può fare lo sconto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Jorginho, obiettivo City. Per il Napoli c’è Paredes”. Così titola Il Mattino nelle proprie pagine sportive in merito al club azzurro, a caccia di rinforzi da regalare al nuovo tecnico Carlo Ancelotti. Sono tante le piste per il centrocampo dei partenopei, a partire da Arturo Vidal del Bayern Monaco fino ad Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain. Interessa anche Renato Sanches, che il Bayern ha pagato 35 milioni di euro nell'estate 2016 ma il suo valore si è abbassato drasticamente a causa di una serie di annate decisamente sotto tono. Il Napoli può sperare in uno sconto da parte dei tedeschi.