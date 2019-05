Napoli, intrigo Almendra: costava 10 milioni, ora il Boca ne chiede 20

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un intrigo argentino per il mercato del Napoli. Si parla di Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 del Boca Juniors, da tempo nel mirino degli azzurri. Fa il punto Il Mattino: il giocatore è stato proposto tempo fa al ds Giuntoli, che ha apprezzato e sta lavorando per portarlo in Italia. Ma il tempo fa lievitare i costi: al tempo della proposta, Almendra era valutato dal club di Buenos Aires attorno ai 10 milioni di euro. Ora, l'ultima offerta del Napoli è pari a 15, ma Nicolas Burdisso (ds del Boca) ha fatto capire che ne serviranno almeno 20 per portarlo via dalla Bombonera.