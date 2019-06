Napoli, James vuole solo gli azzurri: si alza il pressing sul Real

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez ha scelto il Napoli e non ha intenzione di tornare sui propri passi. Il colombiano non sta prendendo in considerazione altre strade, soprattutto non pensa assolutamente a un ritorno al Real Madrid. L'attaccante vuole tornare ad allenarsi con Ancelotti e questo sarà il punto su cui farà leva il club azzurro per raggiungere l'accordo con i Blancos. Il pressing da parte di Mendes è costante ma Perez ancora non ha mollato la presa. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la sensazione è che James possa iniziare a imparare l'italiano, magari aiutato dall'amico Ospina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.