Napoli, Jorginho è del Man City ma prima vuole salutare i compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorginho si può considerare già un giocatore del Manchester City. Secondo il Corriere dello Sport la trattativa è stata chiusa a 55 milioni di euro ma l'ufficialità arriverà solo i primi di luglio. Il giocatore ha già un piano per effettuare il trasloco e salutare gli ex compagni: il 3 luglio si presenterà a Napoli dove festeggerà con gli amici per poi prendere l'aereo per l'Inghilterra, effettuare le visite mediche e firmare l'accordo da 4,5 milioni di euro a stagione.