Napoli, Jorginho è il faro di Sarri: una consacrazione in salsa azzurra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jorginho ieri ha dimostrato ancora una volta che la stagione appena iniziata potrebbe essere quella della definitiva consacrazione e visto che sarà anche quella che porta al Mondiale in Russia, quale miglior momento per salire di livello? La polemica a distanza con Ventura è ancora freschissima, una ferita aperta per l'oriundo azzurro, che però non ha perso certo la speranza di poter partecipare alla competizione con la Nazionale italiana. Tra andata e ritorno contro il Nizza è stato uno dei protagonisti assoluti: gol all'andata su calcio di rigore e partita all'Allianz Riviera da incorniciare. Ha dettato i tempi di gioco sbagliando pochissimo e soprattutto rispondendo a chi lo critica perché considerato 'troppo leggero'. Se il gioco di Sarri è ormai palesemente il migliore in Italia, è anche merito dell'ex Verona, che dopo anni di limbo è pronto a sbocciare per diventare un punto fermo di una squadra che adesso può veramente sognare in grande.