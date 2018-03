Napoli, Jorginho: "Affrontiamo tutte le gare come delle finali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Jorginho ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium della gara contro il Genoa: "Questo dimostra che non ci sono partite facile. Ogni gara da qui alla fine è difficile e fondamentale. Noi dobbiamo affrontarle come se fossero delle finali".

Due gare non positive. Come state?

"Benissimo. Una squadra diversa rispetto alla Roma ma non a Milano. Con l'Inter abbiamo concesso poco e niente. E' stato secondo me una buonissima gara ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni".

Il Napoli può vincere tutte le gare a disposizione?

"Ce la metteremo tutta e da qui alla fine vediamo cosa può succedere".