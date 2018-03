Napoli, Jorginho: "Pari Juve non mette pressione, è un'opportunità"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorginho, centrocampista del Napoli, prima della partita col Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Se abbiamo visto Spal-Juve? Ieri eravamo tutti a cena, il primo tempo l'abbiamo guardato insieme. Poi sono andato in camera, mi sono un po' dimenticato parlando, ho preso il cellulare e ho visto che erano già all'88'. Comunque bisogna pensare a questa partita, non a quello che fa la Juventus. Non dobbiamo prendere il pari dei bianconeri come una pressione, ma come un'opportunità. Soltanto così riusciremo a vincere".