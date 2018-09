Napoli, Karnezis: "Contro il Parma una prova di maturità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria per 3-0 del Napoli sul Parma e dalla zona mista del San Paolo arrivano le parole di Orestis Karnezis, portiere greco, scelto ancora una volta come titolare da Carlo Ancelotti: "Stiamo giocando con la giusta mentalità per essere una squadra che punta in alto. Contro il Parma ci voleva l'approccio buono e grande concentrazione per battere un avversario che poteva risultare più insidioso di quello che si possa pensare. Sono queste le partite in cui bisogna dimostrare di essere maturi e noi lo siamo stati. Il gol è arrivato subito ma la squadra è stata bravissima a proseguire con la stessa intensità per far sì che il Parma non procurasse pericoli alla nostra porta. L'alternanaza con Ospina? Sappiamo che ci sono tante partite davanti a noi e poter contare su più elementi per un ruolo è un aspetto fondamentale per un gruppo che vuol far bene in ogni competizione. Noi dobbiamo sempre farci trovare pronti perchè poi il mister sa chi deve impegare di volta in volta per ottenere il massimo dalla rosa".