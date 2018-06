Napoli, Keylor Navas l'ultima idea per la porta. Rinnovo per Zielinski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'idea è Keylor Navas, Zielinski blindato". E' questo il titolo dedicato al Napoli in taglio alto sulla prima pagina dell'edizione campana del Corriere dello Sport. "Non solo Areola e Leno: anche il portiere del Real Madrid entra nel giro del dopo Reina. Rinnovo per Zielinski: vertice con l'agente", si legge sul quotidiano. Nel sommario c'è inoltre scritto: "Il Napoli pensa al campione d'Europa e blocca il polacco".