© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly: “Il mio futuro? Non so se sono uno dei difensori più forti, provo sempre a dare il meglio. Da quando sono qui provo sempre a crescere con il Napoli, ho tanti stimoli per andare avanti e voglio continuare a fare così. Mi fa piacere che mi seguano tante squadre, ma voglio dimostrare sul campo di essere al livello dei più grandi e voglio farlo vedere anche nel futuro”.