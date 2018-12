© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari: “La fascia è un orgoglio, sono un po’ emozionato ma devo pensare alla partita che era importante da vincere. Sapevamo che oggi tutti ci aspettavano, abbiamo iniziato un po’ in difficoltà, poi abbiamo avuto occasioni. Il gol di Milik è importante, ha lavorato molto su questo aspetto e oggi è andata bene. Dobbiamo essere tutti pronti a giocare dal 1’, è un gruppo molto unito, che vuole vincere qualcosa. Anche quelli che giocano un po’ meno hanno fatto bene. Siamo più di un gruppo, una famiglia. Oggi abbiamo tante risposte positive. È importante aver vinto questa partita, dopo martedì tutti si aspettavano che noi mollassimo un po’. Siamo stati molto felici per il gol di Arek. In Champions abbiamo dimostrato di poter lottare contro chiunque, ora dobbiamo fare di tutto per andare avanti anche in questa nuova competizione e in Coppa Italia. Abbiamo le armi per andare avanti”.