Napoli, Koulibaly: "Sempre creduto allo scudetto, vogliamo vincerle tutte"

Uomo del match. Con il suo colpo di testa Kalidou Koulibaly decide Juve-Napoli e commenta così la sfida al fischio finale ai microfoni di Premium Sport: “Sapevo che era una partita difficile, abbiamo fatto di tutto per vincerla ed oggi possiamo essere felici anche noi. La città ci ha caricato durante gli ultimi giorni e ci ha fatto bene, vedere tifoso all’aeroporto ci ha reso felici e vogliamo ringraziarli. Vincere era il modo migliore e l’abbiamo fatto. La Juve è una squadra fortissima ma abbiamo dimostrato di poter giocare contro di noi. Scudetto? Io ci ho sempre creduto, con un punto in quattro gare noi vogliamo vincerle tutte fino alla fine. Ho sempre perso in questo stadio, oggi abbiamo vinto e sono contento perché abbiamo fatto tanti sforzi. Campionato non è finito, vogliamo fare ancora di più. Ci sentiamo più forti della Juve? Noi crediamo a noi stessi, al nostro calcio. L’importante è dimostrarlo sul campo e l’abbiamo fatto oggi”.