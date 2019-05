© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Malcuit e il futuro. A Napoli o lontano dagli azzurri? Il punto lo fa l'agente, Bruno Satin, ai microfoni di Tuttonapoli. "Quella di Malcuit è stata una stagione molto positiva. E' arrivato in un altro livello, un'altra realtà, ma si è ambientato subito bene, si è adattato al calcio italiano ed è stato immediatamente bene sia con la società che con i compagni. Ha la fortuna di lavorare con un allenatore di grandissimo livello, con tanta esperienza. Devo dire che ha aiutato molto anche il fatto che sia Carlo che Davide Ancelotti parlino bene il francese, almeno all'inizio questo è stato importante, ma ora Kevin sta migliorando anche con l'italiano".

Il futuro di Malcuit. "Ci sono sempre delle richieste, dei sondaggi per capire com'è la situazione. Ma il ragazzo a Napoli sta bene ed è pronto a giocare la prossima stagione. Poi è chiaro, nel calcio tutto può accadere. Prima dovremo vedere come cambieranno le cose sulla fascia: chi arriva, chi non rimane. Ma per il momento è un giocatore del Napoli al 100%".