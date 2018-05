Napoli, l'Atletico Madrid si defila per Hysaj

© foto di Federico De Luca

Novità continue per quanto riguarda il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Crc, la pista che avvicinerebbe l'Atletico Madrid a Elseid Hysaj non sarebbe percorribile. Alcuni membri della dirigenza del club madrileno hanno svelato che non c'è interesse per il giocatore albanese. Resta il fatto che, in casa Atletico, bisognerà comunque cercare un esterno, vista la probabile partenza di Sime Vrsaljko.