Napoli, l'esordio di Fabian: un altro co-titolare nelle rotazioni di Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esordio con la maglia del Napoli ed anche in Champions League, tra l'altro su uno dei campi più caldi d'Europa come quello del Marakana di Belgrado. Non è stato un debutto banale quello di Fabian Ruiz, lanciato da Carlo Ancelotti al fianco di Allan in un centrocampo a due nel 4-4-2 forgiato recentemente, dopo un ritiro svolto quasi sempre da mezzala nel 4-3-3. Nonostante questo il talento classe '96 dell'under 21 spagnola ha risposto positivamente. Personalità in uno scenario tutt'altro che facile, ma anche fisicità col suo metro e novanta e soprattutto qualità, sbagliando poco con una prova ordinata che probabilmente è l'ideale per una mediana a due senza regista puro e che non può permettersi troppi fronzoli.

Un problema fisico ha rallentato il suo inserimento nella squadra, dopo un ottimo pre-campionato, poi 50' minuti nelle qualificazioni europee con la Spagna Under 21, una condizione in crescita e la chance a Belgrado. "Peccato non aver iniziato questa competizione con una vittoria - ha commentato ieri lo spagnolo sui suoi canali social -, ma abbiamo fatto tutto il possibile per ottenerla. Contento per il mio debutto ufficiale con la maglia del Napoli e anche per aver partecipato per la prima volta in questa bella competizione che è la Champions League". Le occasioni per lui ora non mancheranno: costato 30mln di euro in estate, la cifra della clausola rescissoria per strapparlo al Betis Siviglia ed anticipare una nutrita concorrenza, il '96 rappresenta già adesso a tutti gli effetti un co-titolare a centrocampo da alternare nei tanti impegni ogni tre giorni.