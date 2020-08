Napoli, l'Everton beffa gli azzurri per Gabriel. Ancelotti vuole anche Allan

L'Everton è molto attivo sul mercato. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti starebbe per soffiare l'obiettivo Gabriel Magalhaes al Napoli e starebbe provando a stringere anche per Allan. Per il primo l'operazione è quasi chiusa, per il centrocampista azzurro invece andrà trovata la quadra, ma per il quotidiano l'affare potrebbe completarsi per circa 25 milioni di euro.