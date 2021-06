Napoli, l'idea di scambio tra Ospina e Consigli resta in piedi ma piace anche Sirigu

Il Napoli sta provando a sistemare la porta in vista della prossima stagione. Meret sarà il titolare e dunque Ospina è in partenza. L'idea di uno scambio con Consigli del Sassuolo resta in piedi, ma agli azzurri piace anche Salvatore Sirigu in uscita dal Torino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.