Napoli, la difesa è da rimodellare: ballottaggio sugli esterni tra Tsimikas e Barisic

Il Napoli, nonostante l’emergenza pandemia, si troverà tra non molto con un po' di nodi da sciogliere. La difesa, per esempio, sembra destinata a divenire un cantiere, soprattutto sugli esterni. Il Napoli è già coperto bene - sottolinea gazzetta.it - ma mancano le alternative ai titolari. Di Lorenzo, Mario Rui, ma nel ruolo in rosa al momento ci sono già Ghoulam (difficilmente resterà, già l’anno scorso era in procinto di partire) e Malcuit.

Osservati speciali - Nel ruolo, comunque, un arrivo sicuro già c’è, bello che contrattualizzato: Amir Rrahmani, difensore centrale del Verona ma con spiccata capacita a giocare anche sulla fascia. Il Napoli l’ha acquistato a gennaio, pur lasciandolo nella rosa di Juric in prestito. Ma duttilità e adattabilità a parte del gialloblù, il Napoli ha numericamente bisogno di allargare la rosa in quel ruolo. Non a caso il d.s. Giuntoli sta facendo seguire sia Borna Barisic - esterno mancino dei Rangers Glasgow, nazionalità croata - che Kostas Tsimikas (24) dell’Olympiakos, uno dei perni difensivi della nazionale ellenica.

Le cifre - La valutazione di Barisic si aggira sugli 8 milioni di euro, per Tsimikas invece De Laurentiis avrebbe offerto 8 milioni più 2 di bonus. L’Olympiakos ne vorrebbe invece 10 subito, a prescindere da bonus e incentivi. Fu quella la clausola che fece arenare l’accordo? A breve si capirà.