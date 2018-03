Napoli, la lista di Sarri: da Verdi a Torreira e Leno. Obiettivi Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla degli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima stagione, con Maurizio Sarri che, secondo il quotidiano, è pronto a rinnovare fino al 2021 a 3 milioni di euro a stagione. I rinforzi per un futuro da Champions sono Federico Chiesa della Fiorentina, Simone Verdi del Bologna, Bernd Leno del Bayer Leverkusen, Lucas Torreira della Samp, Denis Suarez del Barcellona e Grimaldo del Benfica.